Meta: Zuckerberg annuncia "un sistema che impara dalla parola, dalla visione e dal testo" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mark Zuckerberg LOS ANGELES – "Svolta entusiasmante: la ricerca Meta AI ha costruito un sistema che impara dalla parola, dalla visione e dal testo senza aver bisogno di dati formativi etichettati. Le persone sperimentano il mondo attraverso una combinazione di vista, suono e parole, e sistemi come questo un giorno potrebbero capire il mondo come facciamo noi. Tutto questo alla fine verrà integrato negli occhiali AR con un assistente AI, quindi, ad esempio, potrebbe aiutarti a cucinare la cena, notando se ti manca un ingrediente, spingendoti ad abbassare il riscaldamento o compiti più complessi". L'articolo L'Opinionista.

