Luana D' Orazio | ai parenti della 22enne morta sul lavoro indennizzo Inail di 166mila euro

(Di sabato 22 gennaio 2022) A distanza di 8 mesi dalla morte diD’, la giovane operaia che ha perso la vita lo scorso 3 maggio in un incidente sulnell’azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo, in provincia di Prato, l’ha calcolato l’che spetta ai. La cifra, riportata dal quotidiano La Nazione, è pari a. Mentre Il risarcimento dell'assicurazione dell'azienda è ancora in fase di calcolo., 22 anni, viveva a Pistoia con i genitori e il fratello ed era anche mamma di un bambino di 5 anni. Lavorava da circa un anno in un'azienda tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. Quel maledetto 3 maggio rimase impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando, venendo poi risucchiata.