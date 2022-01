LIVE Biathlon, 15 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer a caccia del podio. Si parte alle 14.15 (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04: 14.01: La norvegese non sarà al via nelle gare di Anterselva e come lei diverse altre protagoniste di Coppa. Proveranno ad avvicinarsi in classifica la svedese Elvira Oeberg e le bielorusse Dzinara Alimbekava e Hanna Sola 13.58: La seconda gara in programma è l’Individuale femminile, sulla distanza dei 15 km. La Coppa del Mondo ha ormai preso la strada della Norvegia con Marthe Roeiseland che sembra aver già messo le mani sulla sfera di cristallo. 13.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Anterselva, seconda gara della settima tappa di Coppa del Mondo 2022, l’ultima prima dei Giochi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04: 14.01: La norvegese non sarà al via nelle gare die come lei diverse altre protagoniste di Coppa. Proveranno ad avvicinarsi in classifica la svedese Elvira Oeberg e le bielorusse Dzinara Alimbekava e Hanna Sola 13.58: La seconda gara in programma è l’femminile, sulla distanza dei 15 km. La Coppa del Mondo ha ormai preso la strada della Norvegia con Marthe Roeiseland che sembra aver già messo le mani sulla sfera di cristallo. 13.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladell’femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad, seconda gara della settima tappa di Coppa del Mondo, l’ultima prima dei Giochi di ...

