Lens vs Marsiglia: pronostico e possibili formazioni

Il Marsiglia, terzo in classifica, si reca a nord per affrontare il Lens allo Stade Bollaert-Delelis sabato 22 gennaio nella 22esima giornata di Ligue 1. I padroni di casa hanno vinto tutte le partite che hanno giocato finora nel 2022, mentre i loro prossimi avversari hanno perso punti per la prima volta la settimana scorsa. Il calcio di inizio di Lens vs Marsiglia è previsto alle 21.

Anteprima della partita Lens vs Marsiglia: a che punto sono le due squadre?

Lens

Meno si parla della fine del 2021 del Lens e meglio è, visto che la squadra di Franck Haise ha sofferto un periodo di feste disastroso che l'ha vista andare in sei partite di serie A senza una vittoria. La pausa invernale sembra avergli fatto bene, tuttavia, e sembrano aver fatto un ...

