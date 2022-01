Inter, torna di moda un nome per l’attacco: c’è l’idea del prestito (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’infortunio di Correa, secondo gli esami, prevederà uno stop di circa 30/35 giorni, creando così un buco in attacco. Complice anche l’immediata cessione di Satriano, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sta guardando intorno e potrebbe buttarsi su un vecchio profilo: Felipe Caicedo. Caicedo Inter InzaghiL’ex bianco-celeste, è ai margini col Genoa e il nuovo tecnico Blessin non sembra tenerlo in considerazione. Da qui nasce l’idea dell’Inter: un prestito fino a fine stagione. Così da tappare i buchi fino a fine stagione e regalando a Inzaghi un giocatore che conosce già la sua idea di gioco. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’infortunio di Correa, secondo gli esami, prevederà uno stop di circa 30/35 giorni, creando così un buco in attacco. Complice anche l’immediata cessione di Satriano, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’si sta guardando intorno e potrebbe buttarsi su un vecchio profilo: Felipe Caicedo. CaicedoInzaghiL’ex bianco-celeste, è ai margini col Genoa e il nuovo tecnico Blessin non sembra tenerlo in considerazione. Da qui nascedell’: unfino a fine stagione. Così da tappare i buchi fino a fine stagione e regalando a Inzaghi un giocatore che conosce già la sua idea di gioco. Francesco Scanu

