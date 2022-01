Highsnob e Hu, due outsiders sul palco del Festival di Sanremo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Highsnob e Hu saranno tra i big in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, ma oltre all’iniziale del loro nome i due artisti hanno molto altro che li accomuna. Lui, protagonista della scena rap contemporanea da ben cinque anni e un percorso di maturazione artistica alle spalle. Lei, inizia a studiare musica fin dall’adolescenza, dagli studi jazz fino al passaggio all’elettronica. La loro passione per la musica è ben evidente ed è stata proprio quella a renderli complici nel campo professionale. La loro collaborazione è infatti nata solo pochi mesi fa e mai si sarebbero aspettati una chiamata dal Festival di Sanremo. Eppure, Amadeus ha creduto in loro fin dal primo ascolto del loro inedito. “Una sorpresa. Neanche mia madre pensava fosse possibile qualcosa del genere per gente come noi che ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 gennaio 2022)e Hu saranno tra i big in gara nella prossima edizione deldi, ma oltre all’iniziale del loro nome i due artisti hanno molto altro che li accomuna. Lui, protagonista della scena rap contemporanea da ben cinque anni e un percorso di maturazione artistica alle spalle. Lei, inizia a studiare musica fin dall’adolescenza, dagli studi jazz fino al passaggio all’elettronica. La loro passione per la musica è ben evidente ed è stata proprio quella a renderli complici nel campo professionale. La loro collaborazione è infatti nata solo pochi mesi fa e mai si sarebbero aspettati una chiamata daldi. Eppure, Amadeus ha creduto in loro fin dal primo ascolto del loro inedito. “Una sorpresa. Neanche mia madre pensava fosse possibile qualcosa del genere per gente come noi che ...

