Gianni Morandi rischiava grosso | salvato da Fedez Il retroscena

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 21 gennaio 2022)ha rischiato, oggi lo racconta senza nascondersi. Curiosamente è statoa salvarlo: untutto da leggere. Tra i cantanti italiani più famosi e amati della storia della nostra musica. Fa parte della vecchia guardia, ma è seguitissimo sui social: parliamo di. Il cantante alcuni mesi fa è rimasto vittima di un grave incidente che gli ha procurato serie ustioni alle mani. Il destino ci ha messo del suo per far andare tutto bene. Poteva andare molto peggio, invece oggifa fisioterapia e le mani stanno molto meglio (guarda qui le foto).Sanremo 2022 sarà l’occasione giusta per rivedere il 77enne bolognese sul palco dell’Ariston. Per ...