Fiocco rosa in casa Inter: è nata la figlia di Alessandro Bastoni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fiocco rosa in casa Inter: è nata Azzurra Bastoni, figlia del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni e della compagna Camilla Bresciani. Il lieto evento è avvenuto nella mattinata di venerdì 21 gennaio. A darne l’annuncio, proprio il difensore centrale con una storia su Instagram. Un semplice “Benvenuta Azzurra” per farlo sapere al mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022)in: èAzzurradel difensore nerazzurroe della compagna Camilla Bresciani. Il lieto evento è avvenuto nella mattidi venerdì 21 gennaio. A darne l’annuncio, proprio il difensore centrale con una storia su Instagram. Un semplice “Benvenuta Azzurra” per farlo sapere al mondo. SportFace.

