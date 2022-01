Empoli, Corsi: «Farò fatica a trattenere Bajrami e Parisi, possono giocare in una big» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato delle situazioni legate a Bajrami e Parisi, che piacciono in particolare al Napoli Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in una intervista a Radio Marte ha parlato di Bajrami e Parisi, calciatori che piacciono in particolare al Napoli. Bajrami E Parisi – «possono giocare in una squadra importante, Farò fatica a giugno a trattenerli. Chi è titolare da 2-3 anni bisogna fargli trovare aspettative e motivazioni diverse. Normale che ci siano interessamenti. Però dobbiamo arrivare in fondo il più velocemente possibile, abbiamo un buon vantaggio su chi retrocede. Dobbiamo salvare la categoria un anno, poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente dell’ha parlato delle situazioni legate a, che piacciono in particolare al Napoli Fabrizio, presidente dell’, in una intervista a Radio Marte ha parlato di, calciatori che piacciono in particolare al Napoli.– «in una squadra importante,a giugno a trattenerli. Chi è titolare da 2-3 anni bisogna fargli trovare aspettative e motivazioni diverse. Normale che ci siano interessamenti. Però dobbiamo arrivare in fondo il più velocemente possibile, abbiamo un buon vantaggio su chi retrocede. Dobbiamo salvare la categoria un anno, poi ...

