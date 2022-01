“È positiva”. Incubo Covid a Sanremo: Amadeus trema dopo l’ultima notizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Situazione tutta in divenire per Sanremo 2022. Per Amadeus questi sono giorni molto delicati, infatti il coronavirus rischia seriamente di creare non pochi problemi alla manifestazione canora più famosa in Italia, che comincerà l’1 febbraio. Recentemente è stata confermata la positività al tampone di uno dei cantanti in gara, Aka7even, e poi è venuta fuori la notizia che anche un orchestrale fosse positivo. Ora altre due news stanno davvero facendo preoccupare non poco gli organizzatori. Qualche giorno fa è stata data invece una notizia interessantissima su Sanremo 2022. A riferire tutto è stato Jonathan Kashanian, nel corso della puntata di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. Secondo lui, potremmo vedere come ospite internazionale Jennifer Lopez: “Mi preme chiarire che la trattativa con Jennifer ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Situazione tutta in divenire per2022. Perquesti sono giorni molto delicati, infatti il coronavirus rischia seriamente di creare non pochi problemi alla manifestazione canora più famosa in Italia, che comincerà l’1 febbraio. Recentemente è stata confermata la positività al tampone di uno dei cantanti in gara, Aka7even, e poi è venuta fuori lache anche un orchestrale fosse positivo. Ora altre due news stanno davvero facendo preoccupare non poco gli organizzatori. Qualche giorno fa è stata data invece unainteressantissima su2022. A riferire tutto è stato Jonathan Kashanian, nel corso della puntata di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. Secondo lui, potremmo vedere come ospite internazionale Jennifer Lopez: “Mi preme chiarire che la trattativa con Jennifer ...

