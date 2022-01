È giusto o sbagliato baciare i bambini sulla bocca? Non è la prima volta che papà David finisce nel mirino delle polemiche per questo gesto (Di venerdì 21 gennaio 2022) I Beckham, ritratti di famiglia guarda le foto Un bacio tra padre e figlia e scoppia la polemica. David Beckham ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme ad Harper Seven in cui i due si scambiano un bacio sulla bocca. E tanto è bastato a dividere il web: è giusto o sbagliato baciare i bambini sulle labbra? Leggi anche › David Beckham bacia la figlia Harper sulle labbra. E scoppia la polemica sul web ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) I Beckham, ritratti di famiglia guarda le foto Un bacio tra padre e figlia e scoppia la polemica.Beckham ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme ad Harper Seven in cui i due si scambiano un bacio. E tanto è bastato a dividere il web: èsulle labbra? Leggi anche ›Beckham bacia la figlia Harper sulle labbra. E scoppia la polemica sul web ...

Collimasoni : @ilciccio67 @max_cromax @3dc8 Per me non prenderlo, ora o a giugno, sarebbe ottuso. Una parte dell'aumento di cap d… - Vanessa89125464 : @IlCommentato Sì ho sbagliato, ma l'ho scritto sempre giusto - la_fantastica__ : ormai non so piú cosa sia giusto o. sbagliato - lunedi19 : @LaBudenovka @valy_s @mavonto e questo chi lo stabilisce?chi stabilisce cosa è giusto e cosa sbagliato? chi stabili… - giampdisan : @KingPancredi @sportmediaset > offrono molti più soldi'. Alla fine andrebbe al Milan. È così. È stato così per Loca… -