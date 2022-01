Draghi al Quirinale? Machiavelli lo sconsiglierebbe (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella concezione di Niccolò Machiavelli, la Fortuna non è la dea onnipotente di Tito Lucrezio Caro né la ministra divina di Dante Alighieri. Machiavelli scrive nel Principe: Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi. Per Machiavelli, l’azione politica ha margini di manovra rispetto alla Fortuna a due condizioni: che il leader politico sia adatto alle circostanze; che egli sappia cogliere i mutamenti e le finestre di opportunità. Scrive: Credo ancora, che sia felice quello, il modo del cui procedere suo si riscontra con la qualità de’ tempi, e similmente sia infelice quello, dal cui procedere si discordano i tempi. Per la sfida del Quirinale chi decide non ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella concezione di Niccolò, la Fortuna non è la dea onnipotente di Tito Lucrezio Caro né la ministra divina di Dante Alighieri.scrive nel Principe: Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi. Per, l’azione politica ha margini di manovra rispetto alla Fortuna a due condizioni: che il leader politico sia adatto alle circostanze; che egli sappia cogliere i mutamenti e le finestre di opportunità. Scrive: Credo ancora, che sia felice quello, il modo del cui procedere suo si riscontra con la qualità de’ tempi, e similmente sia infelice quello, dal cui procedere si discordano i tempi. Per la sfida delchi decide non ...

