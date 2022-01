Dazn, l’Agcom dispone tre provvedimenti: “Da rivedere qualità dello streaming, assistenza clienti e misurazioni dell’audience” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha disposto nella serata del 20 gennaio tre provvedimenti contro Dazn. Le misure riguardano la qualità dello streaming, il servizio di assistenza clienti e le misurazioni dell’audience, cui il servizio streaming sportivo online dovrà adeguarsi entro tre mesi. Nei successivi due mesi, e in ogni caso prima dell’inizio del prossimo campionato, l’Agcom verificherà se il provvedimento ha bisogno di modifiche o meno. Il presidente Giacomo Lasorella, relatore dei tre provvedimenti, ha espresso “grande soddisfazione” per il lavoro svolto, sottolineando che “le decisioni di oggi per complessità, ambiti coinvolti e soggetti interessati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha disposto nella serata del 20 gennaio trecontro. Le misure riguardano la, il servizio die le, cui il serviziosportivo online dovrà adeguarsi entro tre mesi. Nei successivi due mesi, e in ogni caso prima dell’inizio del prossimo campionato,verificherà se il provvedimento ha bisogno di modifiche o meno. Il presidente Giacomo Lasorella, relatore dei tre, ha espresso “grande soddisfazione” per il lavoro svolto, sottolineando che “le decisioni di oggi per complessità, ambiti coinvolti e soggetti interessati ...

