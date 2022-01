Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2 (Di sabato 22 gennaio 2022) The Voice Senior 2 - Annibale Giannarelli La seconda edizione di The Voice Senior si è conclusa con il trionfo di Annibale Giannarelli, membro del team D’Alessio. Il settantatreenne di Sassalbo ha vinto al televoto, tra lacrime di commozione, battendo nella manche finale Claudia Arvati (sua compagna di team), Walter Sterbini (team Bertè) e Marcella di Pasquale (team Clementino). Il brano finale con il quale si è esibito al pianoforte è stato il suo cavallo di battaglia, Lo Chiamavano Trinità. The Voice Senior 2: chi è Annibale Giannarelli Annibale Giannarelli, professione cantante, è nato a Sassalbo, in provincia di Massa-Carrara, il 9 maggio del ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 gennaio 2022) The2 -La seconda edizione di Thesi è conclusa con il trionfo di, membro del team D’Alessio. Il settantatreenne di Sassalbo ha vinto al televoto, tra lacrime di commozione, battendo nella manche finale Claudia Arvati (sua compagna di team), Walter Sterbini (team Bertè) e Marcella di Pasquale (team Clementino). Il brano finale con il quale si è esibito al pianoforte è stato il suo cavallo di battaglia, Lo Chiamavano Trinità. The2: chi è, professione cantante, è nato a Sassalbo, in provincia di Massa-Carrara, il 9 maggio del ...

Advertising

THEVOICE_ITALY : Annibale Giannarelli, Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale sono i superfinalisti di… - THEVOICE_ITALY : Ecco ciò che ci serve stasera: un pianoforte ?? e Annibale Giannarelli che ci canta My Way di Frank Sinatra a… - Teleblogmag : Un traguardo che arriva al termine di un percorso divertente ma anche difficile. #thevoicesenior #Ascoltitv Iscriv… - AnnaBorn12 : RT @RaiPlay: Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior ?? La puntata finale è disponibile qui: https://t… - franco_sala : RT @THEVOICE_ITALY: Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior. ???? Congratulazioni! ? Che sia per te un… -