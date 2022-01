Amanda Lear: “Sanremo? Dopo il bidone ai Maneskin non ci sarò” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Amanda Lear a 83 anni è stata operata al cuore in una clinica a Zurigo e ora è più in forma che mai, come aveva già mostrato nella foto dall’ospedale, condivisa sul suo profilo Instagram. Si vociferava di un incontro segreto con Charlene di Monaco, anche lei ricoverata in Svizzera, ma la musa di Dalì smentisce (LEGGI LA NOSTRA PRECEDENTE INTERVISTA). Nel suo futuro ci sono numerosissimi progetti, ma non Sanremo. Tutta colpa di quell’incomprensione coi Maneskin... Andrai quest’anno al Festival di Sanremo? Sanremo non è in programma. Ho visto che sono state scelte cinque soubrette molto diverse tra loro, per affiancare Amadeus. Quest’anno non mi hanno invitato come ospite Dopo il bidone che ho tirato ai Maneskin nel 2021. Ma non è stata ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022)a 83 anni è stata operata al cuore in una clinica a Zurigo e ora è più in forma che mai, come aveva già mostrato nella foto dall’ospedale, condivisa sul suo profilo Instagram. Si vociferava di un incontro segreto con Charlene di Monaco, anche lei ricoverata in Svizzera, ma la musa di Dalì smentisce (LEGGI LA NOSTRA PRECEDENTE INTERVISTA). Nel suo futuro ci sono numerosissimi progetti, ma non. Tutta colpa di quell’incomprensione coi... Andrai quest’anno al Festival dinon è in programma. Ho visto che sono state scelte cinque soubrette molto diverse tra loro, per affiancare Amadeus. Quest’anno non mi hanno invitato come ospiteilche ho tirato ainel 2021. Ma non è stata ...

