WWE | R-Truth compie 50 anni e nessun fan ci crede | tutti spiazzati

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ron Killings, noto anche come R-, è stato un pilastro della WWE per. È noto per essere molto disponibile a lavorare e a fare quasi tutto ciò che gli viene chiesto. Questo raro carisma gli ha sempre permesso come Superstar di durare più a lungo di tante altre che l’hanno preceduta. Ron è un ex NWA World’s Heavyweight Champion. Come R-, recentemente ha vissuto un periodo di tempo pazzesco come 24/7 Champion.o ci! La maggior parte del pubblico non si rende conto di quanto temposia stato nel giro. Ieri si è festeggiato il suo 50° compleanno. Un semplice annuncio della ricorrenza su Twitter ha lasciato i fan completamente disorientati.o si è reso conto di quanto fosse davvero anziana “la star ancora giovane”. Ci sono ...

