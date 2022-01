Vaccino, covid e fertilità. Studio: effetti per uomini dopo infezione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Vaccino covid non ha effetti collaterali sulla fertilità di uomini e donne che ricevono la dose di farmaco anti-covid. E’ il risultato di uno Studio, come riferisce la Cnn, che evidenzia un altro dato. Le possibilità di concepire un bambino diminuiscono per le coppie in cui l’uomo è stato infettato dal coronavirus nei 60 giorni precedenti: la malattia, infatti, potrebbe avere conseguenze sulla fertilità maschile, secondo lo Studio pubblicato sull’American Journal of Epidemiology. “I risultati indicano che l’infezione da SarsCov-2 negli uomini potrebbe essere associata con un calo a breve termine della fertilità e che la vaccinazione non condiziona la fertilità in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilnon hacollaterali sulladie donne che ricevono la dose di farmaco anti-. E’ il risultato di uno, come riferisce la Cnn, che evidenzia un altro dato. Le possibilità di concepire un bambino diminuiscono per le coppie in cui l’uomo è stato infettato dal coronavirus nei 60 giorni precedenti: la malattia, infatti, potrebbe avere conseguenze sullamaschile, secondo lopubblicato sull’American Journal of Epidemiology. “I risultati indicano che l’da SarsCov-2 neglipotrebbe essere associata con un calo a breve termine dellae che la vaccinazione non condiziona lain ...

