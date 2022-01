Una donna al Quirinale, la svolta invocata da "Aidda" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 20 gennaio 2022 - Una donna presidente della Repubblica . Non un'ipotesi ma un obiettivo concreto che assurge a necessità, soprattutto in un momento storico come questo, in cui le sfide ... Leggi su lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 20 gennaio 2022 - Unapresidente della Repubblica . Non un'ipotesi ma un obiettivo concreto che assurge a necessità, soprattutto in un momento storico come questo, in cui le sfide ...

Advertising

elenabonetti : Oggi alle 16.00 ci ritroviamo insieme su @radioleopoldait con il podcast “Parola di donna”. Con me una cara amica,… - emmabonino : Dire “vogliamo una donna a prescindere” non mi ha mai convinto. Oggi al Parlamento Europeo hanno eletto #Metsola, u… - GuidoDeMartini : APARTHEID Una donna di Cagliari in partenza verso il Gemelli di Roma per un intervento urgente x tumore, si è vista… - fede_lica91 : RT @Soleilandia: Delia balla serenamente. Manila: 'É arrivata come donna distrutta dal dolore e sta meglio di me e te messi insieme' Sai c… - Revytmgdr : @makimatmgdr Si sentì stringere il collo da un braccio, capì subito che si trattò di una donna anche se non aveva p… -