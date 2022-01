Tom Holland protagonista della nuova campagna di Prada (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il successo ha bussato alla porta di Tom Holland già da qualche anno e non sembra essere destinato a terminare tanto in fretta. Prada ha scelto il giovane attore inglese, classe 1996, come volto della campagna Primavera/Estate 2022. Il nuovo anno è partito sicuramente con una marcia in più per il protagonista di Spider-Man, tornato di recente al cinema con No Way Home conquistando il primato al botteghino. E, complice anche la sua storia d’amore con Zendaya rimbalzata di tabloid in tabloid, Tom Holland ha inaugurato il 2022 con una nuova collaborazione glamour. Tom Holland nuovo volto di Prada A volerlo fortemente Miuccia Prada e Raf Simons, che non hanno voluto rinunciare ad una delle icone pop del momento. “Il potere ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il successo ha bussato alla porta di Tomgià da qualche anno e non sembra essere destinato a terminare tanto in fretta.ha scelto il giovane attore inglese, classe 1996, come voltoPrimavera/Estate 2022. Il nuovo anno è partito sicuramente con una marcia in più per ildi Spider-Man, tornato di recente al cinema con No Way Home conquistando il primato al botteghino. E, complice anche la sua storia d’amore con Zendaya rimbalzata di tabloid in tabloid, Tomha inaugurato il 2022 con unacollaborazione glamour. Tomnuovo volto diA volerlo fortemente Miucciae Raf Simons, che non hanno voluto rinunciare ad una delle icone pop del momento. “Il potere ...

