Stupro Capodanno a Roma | gli aggressori ai genitori | «Se semo divertiti | prima vai a una festa e poi denunci? Sei proprio infame»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Senza forze, la mente confusa, i ricordi annebbiati. E gli abusi, il corpo pieno di lividi, il sangue sui vestiti. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri, ho bevuto e fumato, non so se...

Roma,alla festa nella villetta di Primavalle: l'ombra di un'altra violenzaa Roma, i verbali choc E ancora: 'Ero in una stanza con dei ragazzi che mi stavano ...La 16enne, figlia di un diplomatico spagnolo, violentata nella notte del 31 dicembre in una villetta a Torresina, periferia nord - ovest della Capitale. Tre maggiorenni sottoposti a misure cautelari, ...Stupro di Capodanno: “Mi insultavano, uno mi ha tirata per i capelli, uno mi ha preso la testa” Stupro al party di Capodanno 2021: pubblicate le intercettazioni telefoniche dei ragazzi accusati di stu ...Di una ragazza ridotta a uno zombie. La chiameremo Bianca e nel San Silvestro del 2020, a Primavalle, la sua intimità è stata accartocciata e gettata via come roba vecchia Stuprata per tre ore da cinq ...