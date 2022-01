Stirpe | “no inasprimento contratti a termine | superare Dl Dignità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “La strada per combattere il precariato non è quella che passa dall’deima quella che incentiva la trasformazione ina tempo indeterminato. Depotenziare iequivale infatti ad aprire la strada al lavoro nero”. Così il vicepresidente di Confindustria, Maurizio, conversando con l’Adnkronos, sintetizza la posizione di viale dell’Astronomia sui uno dei nodi centrali del tavolo sulle politiche del lavoro aperto ieri dal ministro Andrea Orlando e che verrà riconvocato entro fine mese. Nessun “depotenziamento”, dunque, deia tempo. Anzi, “bisognail Dldel 2018?, dice ancoraricordando come Confindustria ...