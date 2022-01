Sinner-Daniel, Australian Open 2022: data 3° turno, programma, tv, streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per Jannik Sinner, ora che è stato superato lo scoglio del secondo turno, c’è l’obiettivo di arrivare alla seconda settimana degli Australian Open. Per l’altoatesino, che ora è libero di guadagnare punti a volontà, il prossimo ostacolo è rappresentato dal giapponese Taro Daniel, arrivato dalle qualificazioni. Il nipponico è al suo miglior risultato in un torneo dello Slam in carriera, nel quale è riuscito a entrare dopo aver battuto tre italiani in fila nel tabellone cadetto. A cadere, infatti, sono stati Andrea Arnaboldi, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso (il quale è poi rientrato, com’è noto, come lucky loser). Non ci sono precedenti tra Sinner e Daniel, il quale ha però affrontato numerosi tra gli italiani di spicco negli ultimi tempi, tra cui Matteo Berrettini ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per Jannik, ora che è stato superato lo scoglio del secondo, c’è l’obiettivo di arrivare alla seconda settimana degli. Per l’altoatesino, che ora è libero di guadagnare punti a volontà, il prossimo ostacolo è rappresentato dal giapponese Taro, arrivato dalle qualificazioni. Il nipponico è al suo miglior risultato in un torneo dello Slam in carriera, nel quale è riuscito a entrare dopo aver battuto tre italiani in fila nel tabellone cadetto. A cadere, infatti, sono stati Andrea Arnaboldi, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso (il quale è poi rientrato, com’è noto, come lucky loser). Non ci sono precedenti tra, il quale ha però affrontato numerosi tra gli italiani di spicco negli ultimi tempi, tra cui Matteo Berrettini ...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER VA DI CORSA ?? Senza tentennare, Jannik Sinner batte Steve Johnson per 6-2 6-4 6-3 e raggiunge il terzo turno… - sportface2016 : #AusOpen, #Sinner: 'Contro #Daniel sono il favorito, ma vincere qui è tosto' - infoitsport : Australian Open, Sinner domina Johnson in tre set: terzo turno con Daniel - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ???? ora affronterà Taro Daniel ???? Il giapponese, partito dalle qualificazioni, ha vinto 12 set su 12 agli A… - pierecall : RT @lorenzofares: SINNER DELUXE! ?????????? Per la 1a volta il 20enne @janniksin ???? è al 3T degli #AusOpen Convincente 62 64 63 a Steve Johns… -