Si è spento Camillo Milli | morto a pochi giorni dall’amata moglie Mariangela

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In tv era stato Ugo Monti, nella soap Centovetrine.aveva 92 anni e si èin una clinica del capoluogo ligure dove era ricoverato da qualche tempo a causa dei postumi legati al Covid. Era nato a Milano il primo agosto del 1929 efa si era spenta anche sua, l’amata, con la quale viveva a Genova. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la famiglia. Chi eraL’attore era nato a Milano il primo agosto 1929 e si è formato come attore sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, dove debuttò nel 1951 e dove fu stabilmente attivo sino al 1953.lavorò anche accanto a Dario Fo, sia in teatro che nella trasposizione televisiva ...