Si è presentato a Uomini e donne come corteggiatore di Gemma Galgani | ma che cosa fa oggi? La sua vita dopo l’addio

Leggi su sologossip

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È entrato a far parte didi, ma chefa? La suaal programma. In molti si ricorderanno di lui, ne siamo certi! Entrato a far parte dinel corso dell’edizione del programma del 2020, il giovanissimo di Forte dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.