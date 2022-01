Quirinale, Toti vede Renzi in attesa di Berlusconi: senza Cav pronti a unire forze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Divisi, per il momento, dalla candidatura al Quirinale ancora sul tavolo di Silvio Berlusconi. Ma pronti a unire le forze -un ‘pacchetto’ di circa 80 parlamentari- su un unico nome se il Cavaliere dovesse uscire di scena. E’ quanto emerso da un breve colloquio, in tarda mattinata, a palazzo Giustiniani, apprende l’Adnkronos, tra Matteo Renzi e Giovanni Toti, che oggi ha visto anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In attesa che il leader azzurro sciolga la riserva (da Arcore assicurano entro domenica) va avanti il progetto comune che coinvolge ‘Coraggio Italia’, ‘Italia viva’, ‘Cambiamo’ e gli altri ‘cespugli’ centristi. L’obiettivo, raccontano, resta sempre quello di lavorare a una federazione moderata ben radicata in Parlamento (80 ‘sentinelle’ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Divisi, per il momento, dalla candidatura alancora sul tavolo di Silvio. Male-un ‘pacchetto’ di circa 80 parlamentari- su un unico nome se il Cavaliere dovesse uscire di scena. E’ quanto emerso da un breve colloquio, in tarda mattinata, a palazzo Giustiniani, apprende l’Adnkronos, tra Matteoe Giovanni, che oggi ha visto anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Inche il leader azzurro sciolga la riserva (da Arcore assicurano entro domenica) va avanti il progetto comune che coinvolge ‘Coraggio Italia’, ‘Italia viva’, ‘Cambiamo’ e gli altri ‘cespugli’ centristi. L’obiettivo, raccontano, resta sempre quello di lavorare a una federazione moderata ben radicata in Parlamento (80 ‘sentinelle’ ...

