Quirinale, La Russa: “Con Berlusconi ci sarebbe la pacificazione del Paese: il suo fu un governo patriottico” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Berlusconi non è soltanto il più affermato e quello con più storia ma pure l’unico dei tre leader del centrodestra che ha più di cinquant’anni. Berlusconi ha dalla sua il sostegno complessivo del Ppe e la certezza che farebbe gli interessi nazionali. Siamo sicuri perciò che Berlusconi corrisponda al nostro identikit di presidente della Repubblica. Poniamo solo un problema”. Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale ribadisce la posizione del partito di Giorgia Meloni. In risposta a tutti i retroscenisti che da mercoledì cercano di trovare indizi sulla presunta disunità del centrodestra sulla strategia del Quirinale. Soprattutto dopo che il leader di Forza Italia ha deciso di rimandare il vertice a fine settimana. Quirinale, La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “non è soltanto il più affermato e quello con più storia ma pure l’unico dei tre leader del centrodestra che ha più di cinquant’anni.ha dalla sua il sostegno complessivo del Ppe e la certezza che farebbe gli interessi nazionali. Siamo sicuri perciò checorrisponda al nostro identikit di presidente della Repubblica. Poniamo solo un problema”. Ignazio La, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale ribadisce la posizione del partito di Giorgia Meloni. In risposta a tutti i retroscenisti che da mercoledì cercano di trovare indizi sulla presunta disunità del centrodestra sulla strategia del. Soprattutto dopo che il leader di Forza Italia ha deciso di rimandare il vertice a fine settimana., La ...

