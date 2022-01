Quirinale, Berlusconi tace e Letta attacca: “Assalto respinto, ora nome non di Centrodestra” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fra tre giorni al massimo, domenica 23 gennaio, alla vigilia del primo scrutinio, Silvio Berlusconi potrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Lo scrive l’agenzia Ansa che sottolinea come oggi, 20 gennaio, si sia svolto un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il summit, riferisce una nota della Lega, “è stato cordiale“. Quirinale, “Berlusconi resta determinante“ Salvini e Conte “hanno parlato di Quirinale e di Governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle, il leader della Lega ha ribadito che il Centrodestra è e resterà compatto in tutte le votazioni. Il faccia a faccia è durato un’ora: Salvini e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro“. “Sul Quirinale procedono gli incontri con tutte le parti in causa – ha ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fra tre giorni al massimo, domenica 23 gennaio, alla vigilia del primo scrutinio, Silviopotrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al. Lo scrive l’agenzia Ansa che sottolinea come oggi, 20 gennaio, si sia svolto un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il summit, riferisce una nota della Lega, “è stato cordiale“., “resta determinante“ Salvini e Conte “hanno parlato die di Governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle, il leader della Lega ha ribadito che ilè e resterà compatto in tutte le votazioni. Il faccia a faccia è durato un’ora: Salvini e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro“. “Sulprocedono gli incontri con tutte le parti in causa – ha ...

Advertising

fanpage : Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale - Agenzia_Ansa : Ruby ter, il processo a Berlusconi è stato rinviato al 16 febbraio. La richiesta è arrivata dalla difesa del leader… - Mov5Stelle : Il nome di Berlusconi come Presidente della Repubblica è inaccettabile. Se si vuole trovare un candidato al… - MirPaolucci : RT @l_patrizia: Se state usando lo spauracchio Berlusconi al Quirinale pensando così di farci digerire qualsiasi altro nome al suo posto AV… - Marilenapas : RT @eziomauro: Quirinale, Berlusconi prende tempo. In corsa Gianni Letta e Casellati -