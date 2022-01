Pnrr, questo sconosciuto. Soltanto il 7% dei napoletani sa cos’è (Di giovedì 20 gennaio 2022) Solo il 7% dei napoletani vanta una conoscenza specifica del Pnrr e, di questi, solo il 3% afferma di averne una conoscenza approfondita, dato che fa di Napoli l’area metropolitana italiana con la conoscenza specifica più bassa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È quanto emerge da una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che ha analizzato conoscenza, interesse e fiducia nel Pnrr e nelle sue principali caratteristiche. L’indagine è stata realizzata presso un campione nazionale rappresentativo della popolazione di età 16-74 anni (rappresentativi di oltre 44 milioni di individui) e residenti nelle principali Aree Metropolitane (rappresentativi di oltre 13 milioni di individui) secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare. Sono state realizzate ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Solo il 7% deivanta una conoscenza specifica dele, di questi, solo il 3% afferma di averne una conoscenza approfondita, dato che fa di Napoli l’area metropolitana italiana con la conoscenza specifica più bassa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È quanto emerge da una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che ha analizzato conoscenza, interesse e fiducia nele nelle sue principali caratteristiche. L’indagine è stata realizzata presso un campione nazionale rappresentativo della popolazione di età 16-74 anni (rappresentativi di oltre 44 milioni di individui) e residenti nelle principali Aree Metropolitane (rappresentativi di oltre 13 milioni di individui) secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare. Sono state realizzate ...

