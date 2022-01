Milan, Theo Hernandez: “Rinnovo? Le cose procedono molto bene” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, nell'intervista rilasciata al The Athletic, ha parlato anche del Rinnovo del contratto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022), terzino sinistro del, nell'intervista rilasciata al The Athletic, ha parlato anche deldel contratto

Advertising

acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Theo Hernandez: 'Qui ho trovato la fiducia che non avevo al Real Madrid' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Theo Hernandez: 'Qui ho trovato la fiducia che non avevo al Real Madrid' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Theo Hernandez: 'Qui ho trovato la fiducia che non avevo al Real Madrid' -