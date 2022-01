Mattarella al Csm: “Auguri per le attività con il nuovo capo dello Stato” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Questa occasione imprevista mi offre la possibilità di ripetere a distanza di pochi giorni al Consiglio e a ciascuno dei suoi componenti gli Auguri più intensi per le attività che il Consiglio svolgerà nei prossimi mesi con la presidenza di nuovo capo dello Stato”. Così il presidente uscente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in chiusura del Plenum del Csm, che ha presieduto per l’ultima volta prima della fine del suo settennato. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Questa occasione imprevista mi offre la possibilità di ripetere a distanza di pochi giorni al Consiglio e a ciascuno dei suoi componenti glipiù intensi per leche il Consiglio svolgerà nei prossimi mesi con la presidenza di”. Così il presidente uscente della Repubblica, Sergio, intervenendo in chiusura del Plenum del Csm, che ha presieduto per l’ultima volta prima della fine del suo settennato. L'articolo L'Opinionista.

