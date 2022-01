“Lo tsunami mi ha portato da un’isola all’altra”: l’incredibile testimonianza di un falegname disabile sopravvissuto al disastro di Tonga (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra il copione di un disaster movie hollywoodiano, e probabilmente lo diventerà, ma la storia di questo falegname disabile spazzato via dallo tsunami a Tonga e sopravvissuto approdando su un’altra isola dopo aver galleggiato tra le onde per 24 ore è assolutamente vera e a raccontarla sono le principali testate internazionali, dal Times al Guardian. Lisala Folau stava imbiancando la sua casa sull’isola di Atata sabato quando suo fratello e un nipote sono arrivati ad avvertirlo dello tsunami. In un attimo le onde li hanno travolti e l’acqua era dappertutto. Lui e una nipote si sono arrampicati su un albero. “Io sono disabile, cammino molto male, un bambino cammina meglio di me”, ha detto il falegname raccontando la sua incredibile storia ad una radio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra il copione di un disaster movie hollywoodiano, e probabilmente lo diventerà, ma la storia di questospazzato via dalloapprodando su un’altra isola dopo aver galleggiato tra le onde per 24 ore è assolutamente vera e a raccontarla sono le principali testate internazionali, dal Times al Guardian. Lisala Folau stava imbiancando la sua casa sull’isola di Atata sabato quando suo fratello e un nipote sono arrivati ad avvertirlo dello. In un attimo le onde li hanno travolti e l’acqua era dappertutto. Lui e una nipote si sono arrampicati su un albero. “Io sono, cammino molto male, un bambino cammina meglio di me”, ha detto ilraccontando la sua incredibile storia ad una radio ...

