LIVE Sinner-Johnson 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’azzurro nel 1° set! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e rovescio lungolinea dell’italiano. 15-0 Prima vincente di Sinner. 4-1 Johnson vince il primo game del set: Sinner si concede un momento di pausa. 40-15 Serve&volley vincente di Johnson. 30-15 Decimo errore dell’americano che sbaglia con il diritto in uscita dal servizio. 30-0 Risposta in rete di Sinner. 15-0 Servizio e diritto diagonale di Johnson. 4-0 Altro game a zero dell’azzurro che sta dominando la sfida: altro vincente di diritto lungolinea. 40-0 Scappa via la risposta dell’americano. 30-0 Ace esterno di Sinner. 15-0 Prima vincente di Sinner. 3-0 COME STA GIOCANDO JANNIK Sinner!!!! DOPPIO break ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e rovescio lungolinea dell’italiano. 15-0 Prima vincente di. 4-1vince il primo game del set:si concede un momento di pausa. 40-15 Serve&volley vincente di. 30-15 Decimo errore dell’americano che sbaglia con il diritto in uscita dal servizio. 30-0 Risposta in rete di. 15-0 Servizio e diritto diagonale di. 4-0 Altro game a zero delche sta dominando la sfida: altro vincente di diritto lungolinea. 40-0 Scappa via la risposta dell’americano. 30-0 Ace esterno di. 15-0 Prima vincente di. 3-0 COME STA GIOCANDO JANNIK!!!! DOPPIO...

