LIVE Novara-Dukla Liberec 2-0, Champions League volley 2022 in DIRETTA: Chirichella e compagne faticano, ma portano a casa il secondo set! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Non passa l’attacco di Kvapilova, subito time-out per le ceche. 5-1 Stampatona di Rosamaria su Sulcova, continua a fare bene la brasiliana. 4-1 Attacco in rete per Sulcova. 3-1 Primo tempo di Chirichella, attacco rischioso ma vincente. 2-1 Kvapilova a segno da posto due. 2-0 Murone di Rosamaria su Kojdova, subito break per Novara. 20:55 secondo set non particolarmente entusiasmante per Chirichella e compagne, che hanno visivamente calato il proprio ritmo di gioco. Ancora un ottimo parziale di Washington, che continua a fare sfacelli sia a muro che in attacco, molto positivo anche l’ingresso di Rosamaria, che non ha fatto sentire la mancanza di Karakurt. Partita al momento leggermente sottotono per Bosetti e Herbots, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1 Non passa l’attacco di Kvapilova, subito time-out per le ceche. 5-1 Stampatona di Rosamaria su Sulcova, continua a fare bene la brasiliana. 4-1 Attacco in rete per Sulcova. 3-1 Primo tempo di, attacco rischioso ma vincente. 2-1 Kvapilova a segno da posto due. 2-0 Murone di Rosamaria su Kojdova, subito break per. 20:55set non particolarmente entusiasmante per, che hanno visivamente calato il proprio ritmo di gioco. Ancora un ottimo parziale di Washington, che continua a fare sfacelli sia a muro che in attacco, molto positivo anche l’ingresso di Rosamaria, che non ha fatto sentire la mancanza di Karakurt. Partita al momento leggermente sottotono per Bosetti e Herbots, che ...

