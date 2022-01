Interventi rinviati per fragili e no vax: un caso le parole di Pregliasco. Su Telegram nuove minacce al virologo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il virologo Fabrizio Pregliasco: «Interventi non urgenti rinviati per tutelare chi poteva essere contagiato». Gli attacchi dei no vax su Telegram. Il parere di Bassetti, Andreoni e Falcone sulla scelta del Galeazzi: «Non possiamo dire che se non sei vaccinato non ti curo» Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) IlFabrizio: «non urgentiper tutelare chi poteva essere contagiato». Gli attacchi dei no vax su. Il parere di Bassetti, Andreoni e Falcone sulla scelta del Galeazzi: «Non possiamo dire che se non sei vaccinato non ti curo»

