In quanti hanno bisogno dello psicologo senza saperlo? (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Campania mette al centro il benessere psicologico dei cittadini istituendo, con una legge regionale del 2020 la figura dello psicologo di base. Una forma di sostegno e integrazione dell’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Tra le finalizzazioni dell’iniziativa, che appare ai più come “storica”, c’è quella di intercettare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Campania mette al centro il benessere psicologico dei cittadini istituendo, con una legge regionale del 2020 la figuradi base. Una forma di sostegno e integrazione dell’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Tra le finalizzazioni dell’iniziativa, che appare ai più come “storica”, c’è quella di intercettare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BrognanoG : @Mishimajakowskj @esseasterisco @AlfonsoFuggetta @Corriere Che pirla. Permettimi, ma quelli che ragionamo cosí sono… - Napalm51 : RT @LVDA_Acid: Ma quanti proiettili da buttare via, hanno i novax? Patetici questo tentativi di far passare una parte della popolazione pe… - dileguossi : RT @LVDA_Acid: Ma quanti proiettili da buttare via, hanno i novax? Patetici questo tentativi di far passare una parte della popolazione pe… - Filoteo801 : @ultimenotizie Non vedo né il numerino in piccolo del totale degli intervistati, né il numerino in piccolo di quant… - fabiottofab : RT @LVDA_Acid: Ma quanti proiettili da buttare via, hanno i novax? Patetici questo tentativi di far passare una parte della popolazione pe… -