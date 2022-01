‘Ho perso la patente’ e mostra la denuncia, ma è minorenne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al volante senza patente, ma non solo: i soggetti alla guida senza il regolare permesso hanno precedenti di polizia e il loro intento è quello di commettere altri reati. Succede a Cisterna di Latina, dove nelle ultime settimane le pattuglie della Polizia Locale, impegnate in speciali servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione di episodi di microcriminalità., hanno scoperto 5 persone senza patente o con il permesso di guida revocato girare per le vie della città. Leggi anche: Cisterna, troppi alunni e docenti positivi: chiude la scuola Marcucci “Ho perso la patente”, ma era minorenne Tra le persone fermate dagli agenti, anche un minorenne straniero: il ragazzo, trovato senza il documento di guida, ha cercato di convincere i vigili di aver smarrito la propria patente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al volante senza patente, ma non solo: i soggetti alla guida senza il regolare permesso hanno precedenti di polizia e il loro intento è quello di commettere altri reati. Succede a Cisterna di Latina, dove nelle ultime settimane le pattuglie della Polizia Locale, impegnate in speciali servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione di episodi di microcriminalità., hanno scoperto 5ne senza patente o con il permesso di guida revocato girare per le vie della città. Leggi anche: Cisterna, troppi alunni e docenti positivi: chiude la scuola Marcucci “Hola patente”, ma eraTra lene fermate dagli agenti, anche unstraniero: il ragazzo, trovato senza il documento di guida, ha cercato di convincere i vigili di aver smarrito la propria patente ...

