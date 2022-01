Green pass, non servirà per alimentari, farmacie, negozi per animali: la bozza del Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Slitta a venerdì la firma del provvedimento che impone almeno il tampone per entrare negli esercizi commerciali Leggi su corriere (Di venerdì 21 gennaio 2022) Slitta a venerdì la firma del provvedimento che impone almeno il tampone per entrare negli esercizi commerciali

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - pisu_laura : RT @GandolfoDomini1: Il premier Johnson cancella il green pass, #Draghi la piccola e media impresa... - Labellasospesa : RT @vitalbaa: Vorrei che chiunque si rendesse conto che non si tratta di stare dalla parte dei vaccinati o dei no-vax, del green pass oppur… -