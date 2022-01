Gravina: «I ristori devono arrivare, il calcio traina l’economia. Insigne in Canada? Un grande dispiacere» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista al presidente della Figc Gabriele Gravina. Parla del nuovo protocollo. «La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione». Sul limite dei 5mila spettatori allo stadio. «Si è trattato di un atto di responsabilità. L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. Il calcio si confermerebbe apripista della sicurezza e della normalità». A Natale sono aumentati i contagi nelle squadre, vuol dire che la Serie A ha dimenticato troppo presto le cautele? «No, al 20 dicembre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista al presidente della Figc Gabriele. Parla del nuovo protocollo. «La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione». Sul limite dei 5mila spettatori allo stadio. «Si è trattato di un atto di responsabilità. L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. Ilsi confermerebbe apripista della sicurezza e della normalità». A Natale sono aumentati i contagi nelle squadre, vuol dire che la Serie A ha dimenticato troppo presto le cautele? «No, al 20 dicembre ...

