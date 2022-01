Dazn, Agcom avvia procedimento sanzionatorio (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Agcom avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti di Dazn “per non aver compiutamente ottemperato l’ordine con il quale l’Autorità ha intimato alla società di adottare ‘ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell’utenza, implementando un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che prevedesse la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica, oltre ad ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso'”. Lo rende noto l’Agcom in un comunicato dopo che il Consiglio dell’Autorità è intervenuto con tre provvedimenti sulla questione della trasmissione da parte di Dazn delle partite serie A di calcio. Ad esito dei preliminari ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’unnei confronti di“per non aver compiutamente ottemperato l’ordine con il quale l’Autorità ha intimato alla società di adottare ‘ogni necessaria misura ai fini del rispetto dei diritti dell’utenza, implementando un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che prevedesse la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica, oltre ad ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso'”. Lo rende noto l’in un comunicato dopo che il Consiglio dell’Autorità è intervenuto con tre provvedimenti sulla questione della trasmissione da parte didelle partite serie A di calcio. Ad esito dei preliminari ...

Advertising

An_Bion : A marzo previsto il primo rilascio del dato #Auditel di 'Total Audience' su tutti i device. Intanto #Agcom verso un… - ImpieriFilippo2 : RT @An_Bion: E per #Dazn si prepara anche una sanzione sul teme dalla (mancata) assistenza ai clienti. Lo ha deciso #Agcom - pc_947 : RT @An_Bion: E per #Dazn si prepara anche una sanzione sul teme dalla (mancata) assistenza ai clienti. Lo ha deciso #Agcom - ImpieriFilippo2 : RT @GioFaggionato: Agcom: '#DAZN dovrà rendere disponibile a ciascun utente, all’interno dell’applicazione, una finestra apribile con click… - ImpieriFilippo2 : RT @GioFaggionato: Agcom annuncia 3 provvedimenti su #Dazn: obbligo di parametri dello streaming visibili agli utenti per gli indennizzi, n… -