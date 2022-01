Covid | Gimbe | “Frena l’incremento dei casi ma aumentano i decessi Obbligo vaccinale spinge le prime dosi degli over 50”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dei(+3%), ma idel 49,7% in 7 giorni. Nell’analisi settimanale della Fondazioneemerge anche che rallenta l’aumento di rici (+14%) e terapie intensive (+2,3%) anche se gli ospedali sono ancora sotto pressione a causa dell’onda di contagi provocati dalla variante Omicron. L’” le50 che in una settimana segna+28,1%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prende il via dall'andamento dell'epidemia, dalle politiche legate alla gestione dele dalla relativa ripartenza economica e occupazionale la puntata di #Restart - L'Italia ...fondazione......Costa ha posto una delle domande più ricorrenti degli ultimi giorni sulla strategia antida ... È un'offesa all'intelligenza umana", aveva tuonato giorni fa il presidente di Fondazione, Nino ...Grazie ai numeri record di vaccinazioni e a un virus che cresce con meno velocità, la situazione sembra migliorare ...SASSARI. Era il 16 dicembre 2021 quando anche in Sardegna è stato dato il via libera alle prenotazioni per le prime dosi pediatriche di vaccino anti Covid 19. Da allora sono stati somministrati 20.930 ...