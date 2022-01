Concerti di Harry Styles: date de Love on Tour 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono state riprogrammate le date degli show sold out di Bologna e Torino che si svolgeranno il 25 e 26 luglio 2022 MILANO – La superstar internazionale Harry Styles torna in Italia. Le date italiane sold out del suo Love On Tour, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala AlpiTour di Torino il 13 febbraio 2022, sono riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. Harry Styles ha annunciato la ricalendarizzazione del suo Tour mondiale con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo. Styles darà il via al suo Tour in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono state riprogrammate ledegli show sold out di Bologna e Torino che si svolgeranno il 25 e 26 luglioMILANO – La superstar internazionaletorna in Italia. Leitaliane sold out del suoOn, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraioe al Pala Alpidi Torino il 13 febbraio, sono riprogrammate rispettivamente il 25 luglioa Bologna e il 26 luglioa Torino.ha annunciato la ricalendarizzazione del suomondiale con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo.darà il via al suoin ...

