Carceri | Uilpa | “Ma quali assunzioni | non si coprono neppure i turn over”

ROMA – "Dalla relazione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Parlamento, così come dalle dichiarazioni di qualche Senatrice della Repubblica, sembra quasi che nel corso dei prossimi mesi debbano piovere assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria utili a migliorare la drammatica penuria organica da tutti, a parole, riconosciuta. La realtà è ben altra! Infatti, non si dice che quelle assunzioni, i cui numeri roboanti servono solo a far clamore, non basteranno a coprire quanti hanno lasciato o lasceranno il servizio per pensionamenti e altre cause. Del resto, dalla Ministra Cartabia, rispetto all'emergenza penitenziaria che si aggrava sempre di più, abbiamo potuto ascoltare un'ottima analisi, certamente degna del suo spessore cattedratico, e che sottoscriviamo; ci sfuggono tuttavia le soluzioni, reali e tangibili, messe ...

