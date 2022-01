Australian Open 2022 | Stefanos Tsitsipas soffre ma piega Sebastian Baez in quattro set

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel secondo turno deglidi tennis il greco, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare maschile, ha battuto l’argentinoper 7-6 (1) 6-7 (5) 6-3 6-4 in tre ore e 21 minuti ed al terzo turno affronterà il francese Benoit Paire. Nel primo set l’ellenico manca ben sette palle break tra secondo e quarto gioco, con l’argentino che si salva per due volte dallo 0-40. Nel nono gioco è poi il sudamericano a trovare lo strappo ed andare così a servire per il set, matrova l’immediato controbreak e poi domina il tie break, vinto 7-1 dopo un’ora esatta di gioco. Nel secondo parziale i servizi sono dominanti, non si registrano palle break e così l’epilogo arriva ancora al tie break: l’argentino ...

... vince il secondo set, ma poi come da pronostico cede a Stefanos Tsitsipas che accede al terzo turno degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul ...Il russo si è imposto sul lituano Berankis, il croato sullo slovacco Gombos MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andrey Rublev al terzo turno degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, testa di serie numero 5, ha eliminato il lituano Ricardas Berankis, ...Carlos Alcaraz, il rullo compressore. In queste prima battute degli Australian Open 2022 quanto messo in mostra dal giovane di Murcia è stato impressionante. L'iberico, testa di serie n.31, ha affront ...Nel secondo turno degli Australian Open 2022 di tennis il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare maschile, ha battuto l'argentino Sebastian Baez per 7-6 (1) 6-7 ( ...