Altri 385 decessi per covid e tornano a salire ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dati non buoni in attesa che si abbassi il picco: in Italia ci sono 188.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.110.266 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 192.320 ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dati non buoni in attesa che si abbassi il picco: in Italia ci sono 188.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.110.266 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 192.320 ...

Advertising

infoitinterno : Covid, 188.797 nuovi casi e altri 385 decessi. Incidenza sale al 17% - infoitinterno : Coronavirus in Italia, altri 385 deceduti. In Sicilia quasi 8 mila nuovi positivi - sole24ore : Oggi in Italia altri 188.797 casi, +2,3% sulla settimana. Le vittime sono 385 - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, 188.797 nuovi casi con 1.110.266 tamponi e altri 385 decessi  #covid - tabarro63 : RT @globalistIT: -