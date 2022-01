Adolescente trascorre 11 anni in 15 diverse famiglie affidatarie | non crede a una coppia che dice di volerlo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una vita in affido è una vita fatta di insicurezza e incertezza. Nonostante tutti i bambini meritino di essere circondati d’amore e sentirsi al sicuro, tanti di loro vengono trasferiti di casa in casa senza mai riuscire a stabilizzarsi. Alex ha trascorso la sua vita in affidamento fin da quando era molto piccolo. Negli ultimi 11ha vissuto in 15. Infatti, aveva grandi problemi di fiducia e pensava che non avrebbe mai trovato una famiglia per la vita. “Avevo davvero pensieri molto negativi al riguardo,” ha detto. “Non mi fidavo, non aveva senso neppure cercare una famiglia o provare a cercarla, perchévo che sarei di nuovo finito in affidamento.” YouTubeÈ difficile avere speranze in situazioni di incertezza come quella di Alex e spesso i bambini si ritrovano a pensare di avere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adolescente trascorre

Il Faro online

We're All Going to the World's Fair: la trama e il trailer We're All Going to the World's Fair vede Anna Cobb nel ruolo di Casey , un'cheore navigando su Internet chiusa nella ...... racconta la storia di Yugi Mutou, untimido e angariato che viene coinvolto in un ... concede a Yugi un arcano e inquietante alter ego, un suo progenitore amante dell'azzardo che...Un romanzo inaspettato ed avvincente. Un libro che ci fa riflettere sull’amicizia, sull''integrazione sociale e sulla malattia ...Esistono diverse tipologie di uso problematico dello smartphone tra adolescenti? Chi lo usa in modo problematico è più coinvolto in bullismo/cyberbullismo?