Addio a Sergio Lepri | una vita dedicata agli ideali e ai valori del giornalismo

Sergio Lepri. Un pezzo di storia, di politica e di cultura italiana oggi ci abbandona con la morte di Sergio Lepri, direttore dell'agenzia Ansa dal 1961 al 1990, è morto a Roma all'età di 102 anni. Nacque a Firenze, in quell'ormai lontano 24 settembre 1919. Giornalista professionista dal 1945. Ha vissuto tutto l'inteso novecento italiano a partire soprattutto dalla Seconda Grande Guerra. Leggi anche: Diventare giornalista freelance: come si fa e come si avvia una collaborazione con un giornale Sergio Lepri: una lunga carriera al servizio del Paese Una carriera lunga, intensa, al servizio del Paese. Capo del Servizio stampa della Presidenza del Consiglio nel governo Fanfani dal 1958 al 1959; direttore dell'agenzia Ansa dal 1961 al 1990 e docente di Linguaggio dell'informazione presso ...

