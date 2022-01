Via del Foro Italico, scontro tra moto e auto, 22enne in Ospedale: tratto chiuso per due ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Incidente questa mattina in Via del Foro Italico a Roma con un tratto di strada rimasto chiuso per oltre due ore. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 ed ha interessato un motoveicolo e un’autovettura. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Roma, incidente in Via del Foro Italico: 22enne in Ospedale L’impatto si è verificato in direzione dello Stadio Olimpico all’altezza di Viale Tor di Quinto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni in sella ad un motoveicolo Yamaha che si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’auto, una Volkswagen Golf. Il ragazzo, rimasto ferito, è stato trasportato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Incidente questa mattina in Via dela Roma con undi strada rimastoper oltre due ore. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 ed ha interessato unveicolo e un’vettura. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Roma, incidente in Via delinL’impatto si è verificato in direzione dello Stadio Olimpico all’altezza di Viale Tor di Quinto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni in sella ad unveicolo Yamaha che si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’, una Volkswagen Golf. Il ragazzo, rimasto ferito, è stato trasportato ...

