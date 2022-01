Tonga | paese in ginocchio | Il terremoto piu' violento da 30 anni

Advertising

pcbassignana : RT @emergency_live: Tonga: l'eruzione vulcanica e lo tsunami tagliano il paese dal mondo: l'intervento della Croce Rossa - sulsitodisimone : RT @emergency_live: Tonga: l'eruzione vulcanica e lo tsunami tagliano il paese dal mondo: l'intervento della Croce Rossa - emergency_live : Tonga: l'eruzione vulcanica e lo tsunami tagliano il paese dal mondo: l'intervento della Croce Rossa - giugiulone : La mia solidarietà ai tongani che adesso devono fare i conti anche col virus «Tonga ha rigide politiche Covid: il P… - transnazionale : Tonga: Onu, invieremo aiuti ma mantenere il Paese senza Covid #spaziotransnazionale informa -

... seguita da uno tsunami con onde alte fino a 15 metri in mare aperto, le prime voci ufficiali dall'arcipelago di, nel Pacifico meridionale, confermano un quadro drammatico sotto la fitta coltre ......ricoperto parti deldi cenere e fumo. La stima dei danni e i rischi per i bambini Almeno tre persone hanno perso la vita e 50 case sono state distrutte, e come confermato dal governo di, ...Dopo quella che secondo gli esperti e' stata la peggiore eruzione vulcanica degli ultimi 30 anni sull'intero pianeta, seguita da uno tsunami con ...A seguito dell’eruzione del vulcano Tonga e del successivo tsunami, il bisogno di aiuti umanitari potrebbe essere enorme. Si teme per le sorti di 28 mila bambini.