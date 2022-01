Sangiovanni shock: “Minacciato per come mi vesto, fan morbosi con me e Giulia” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A un anno dal successo ottenuto a Amici e a poche settimane dal suo approdo al Festival di Sanremo, Sangiovanni si è confessato a cuore aperto a Vanity Fair, confessando i lati positivi e quelli negativi che la fama gli avrebbe portato. Sangiovanni: le minacce La popolarità non è stata tutta rose e fiori per Sangiovanni, che ha confessato di aver subìto critiche, insulti e persino minacce di morte per come sarebbe solito vestirsi, per la sua musica e persino per la sua relazione con Giulia Stabile (che ha trionfato alla precedente edizione di Amici). “Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche Minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A un anno dal successo ottenuto a Amici e a poche settimane dal suo approdo al Festival di Sanremo,si è confessato a cuore aperto a Vanity Fair, confessando i lati positivi e quelli negativi che la fama gli avrebbe portato.: le minacce La popolarità non è stata tutta rose e fiori per, che ha confessato di aver subìto critiche, insulti e persino minacce di morte persarebbe solito vestirsi, per la sua musica e persino per la sua relazione conStabile (che ha trionfato alla precedente edizione di Amici). “Insulti di ogni genere sui social permi, per quello che scrivo. Mi hanno anchedi morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? Èse ci fosse un ...

