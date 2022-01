Roma | picchi di 60 ambulanze bloccate nei Pronto Soccorso | «Sistema al collasso»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non accenna ad attenuarsi la profonda emergenza vissuta daldi Emergenza Territoriale 118 con gli operatori ormai allo stremo.senza possibilità di lasciare i pazienti negli Ospedali, magari positivi al Covid, oppure impossibilitati a ripartire perché le barelle restano. Un dramma che attraversa la Capitale e tutti i Comuni circostanti con ripercussioni, a catena, lungo tutto ilche garantisce ilin caso di emergenza. Il Sindacato NurSind Ares 118: «rischia il» L’ultimo sfogo è arrivato in queste ore da uno dei Sindacati di categoria. «Anche oggi un altra giornata, l’ennesima, di passione. Condi oltre 60...

Secondo quanto rilevato dalla Fp Cgil die del Lazio, un dato riportato da "Il Fatto Quotidiano" 'si sono registrati su base regionalegiornalieri anche di 50 ambulanze ferme più del ...Secondo quanto rilevato dalla Fp Cgil die del Lazio si sono registrati su base regionalegiornalieri anche di 50 ambulanze ferme più del dovuto all'ingresso degli ospedali, perché non ...L’ultimo sfogo è arrivato in queste ore da uno dei Sindacati di categoria. «Anche oggi un altra giornata, l’ennesima, di passione. Con picchi di oltre 60 ambulanze bloccate senza barella o addirittura ...Quarta ondata Covid, la fotografia dei pronto soccorsi di Italia è tutt'altro che rassicurante. Reparti in affanno, andirivieni di ...